4 فوائد مدهشة لعشبة الريحان 

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

الريحان هو أحد الأعشاب والتوابل الأساسية في المطبخ الإيطالي، ويتم استخدامه في أنواع الصلصات المختلفة كما أنه أيضًا مكون رئيسي في مطبخ جنوب شرق آسيا، ويوجد أكثر من 60 نوعًا مختلفًا منه وجميعها لها خصائص طبية قيمة، وهذه أبرز فوائده بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

1- فوائد الريحان العامة:

يمكن استخدام شاي الريحان لعلاج تقلصات المعدة، والغازات المعوية، وفقدان الشهية، واحتباس السوائل، وأمراض الكلى، ونزلات البرد، والطفيليات المعوية، كما أنه يخفض ويثبت مستويات الكوليسترول.

ويمكن استخدام الزيت حتى على اللدغات التي تسببها الثعابين والحشرات غير السامة.

2- فوائد مضادات الأكسدة في الريحان:

والريحان أيضًا مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تحسين أعراض التهاب المفاصل والقولون العصبي والحالات الالتهابية الأخرى.

وبشكل أكثر تحديدًا، يحتوي الريحان على مركب بيتا كاريوفيلين الذي له خصائص مضادة للالتهابات، ومضادات حيوية، ومضادة للأكسدة، ومضادة للسرطان.

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وفي الواقع، وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية Journal of Agricultural and Food Chemistry أن زيت الريحان ومكوناتها الرئيسية تُظهر نشاطًا مضادًا للميكروبات والبكتيريا وبكتريا الخميرة، والعفن.

3- خصائص مضادة للسرطان:

وفيما يتعلق بخصائص الريحان المضادة للسرطان، فإنه يمتلك القدرة على تقليل حجم الورم عن طريق تثبيط بيروكسيد الدهون، كما أنه يمنع تكوين هيدروجين اللاكتات، وهو إنزيم يشارك في بدء الورم.

4- فوائد الريحان للقلب:

ويمكن أن يساعد الريحان في تحسين صحة القلب؛ نظرًا لاحتوائه على المغنيسيوم وهو عنصر يساعد في تحسين صحة عضو القلب وانخفاض ضغط الدم وكذلك الوقاية من أمراض القلب التاجية.

وهي ليست مجرد أداة وقائية، فإذا كنت قد عانيت من نوبة قلبية، فإن تناول المزيد من الريحان والأطعمة الأخرى الغنية بالمغنيسيوم سيسرع من تعافيك.

وهذه العشبة أيضًا مصدر جيد لفيتامين c والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد.

كيف تتناوله؟

من أجل الحفاظ على النكهة والعناصر الغذائية في هذا النبات المفيد، أضفه إلى الوجبة الغذائية في آخر مراحلها، مع ملاحظة أنه على الرغم من أن الريحان المجفف يحظى بشعبية كبيرة، فمن الأفضل دائمًا استخدام الريحان الطازج ومن السهل جدًا زراعته في المنزل.

وإذا كنت تفضل شربه على شكل شاي، فقم ببساطة بنقع بعض الأوراق في كوب من الماء الساخن لمدة 8 دقائق أو نحو ذلك.



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