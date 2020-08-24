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2020-08-24 استحداث إدارة المشاركة المجتمعية في وزارة البلديات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قرارًا بإنشاء إدارة بمسمى إدارة المشاركة المجتمعية في الوزارة. ويأتي ذلك بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية. شارك الخبر







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