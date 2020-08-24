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شكرا لقرائتكم استحداث إدارة المشاركة المجتمعية في وزارة البلديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استحداث إدارة المشاركة المجتمعية في وزارة البلديات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قرارًا بإنشاء إدارة بمسمى إدارة المشاركة المجتمعية في الوزارة.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية.
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