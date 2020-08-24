شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذا لأمر خادم الحرمين .. تسليم "الزياني" وشاح الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل
إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين، قام وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بتسليم الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، تقديراً للجهود التي بذلها إبان توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
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