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2020-08-24 تقني الرياض : جاهزون بالإجراءات الاحترازية للعام التدريبي الجديد متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن جاهزيتها التامة لاستقبال العام التدريبي 1442 هـ الذي يبدأ بمشيئة الله في 11 / 1 / 1442هـ . تقني الرياض يطبق الاحترازات وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل أن هذا الاستعداد يأتي متزامنا مع استمرار الظرف الاستثنائي لهذا العام التدريبي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خاصة فيما يتعلق بالمواد العملية التي تستوجب حضور المتدربين ميدانيا وقد تم تجهيز المعامل والورش في المنشآت التدريبية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان التحصيل التدريبي لجميع المتدربين. شارك الخبر







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