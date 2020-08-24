2020-08-24

4 إعدادات يمكنك تغييرها على WhatsApp للحفاظ على خصوصيتك

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يعد WhatsApp هو تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم، ويمكن لأصدقائك على قائمة جهات الاتصال الخاصة بك رؤية صورة ملفك الشخصي وحالتك وإضافتك إلى مجموعات عشوائية بمجرد الحصول على رقم هاتفك.

وفيما يلي بعض النصائح الأساسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك للحفاظ على خصوصيتك على الإنترنت وعدم الكشف عن الكثير عن نفسك لأشخاص مجهولين، بحسب موقع gadgetsnow التكنولوجي.

1- خصوصية الحالة Status:

يمكنك كمستخدم لتطبيق واتس آب اختيار تحديد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية حالتك Status، وذلك من خلال الوصول إلى قسم الإعدادات في التطبيق، واختيار إظهار حالتك لقائمة جهات اتصال معينة أو قصرها على جهات الاتصال المحفوظة فقط.

2- مجموعات WhatsApp:

وتمنح إعدادات خصوصية WhatsApp Group للمستخدمين خيار تحديد من يمكنه إضافتهم في المجموعات، وهناك ثلاثة خيارات على وجه التحديد، حيث يمكن للمستخدمين إما الاختيار للسماح لأي شخص بإضافتهم في المجموعات أو قصرها على جهات الاتصال المحفوظة أو تحديد قائمة جهات اتصال معينة.

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3- خصوصية آخر ظهور Last Seen:

وتسمح إعدادات الخصوصية لـ Last Seen للمستخدمين بإخفاء آخر مرة ظهور على الإنترنت عن الآخرين، وذلك ضمن اختيار الإعدادات، فيمكنك الاختيار بين 3 خيارات: إما اختيار إظهارها للجميع أو إخفائها تمامًا أو اختيار إظهارها فقط لجهات الاتصال المحفوظة.

4- ضبط قفل بصمة الإصبع:

ويمكن لمستخدمي WhatsApp على أندرويد ضبط قفل بصمة الإصبع، بينما يتمتع مستخدمي نظام IOS بخيار استخدام Face ID أو Touch ID.

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