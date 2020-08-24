2020-08-24

تغييرات مهمة في شروط وأحكام صندوق جدوى ريت الحرمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن تغييرات مهمة في شروط وأحكام صندوق جدوى ريت الحرمين وذلك اعتبارًا من بتاريخ 1442/02/05 هــ الموافق 2020/09/22م .

وحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية تداول فقد تضمنت التغييرات ما يلي:

1. تم تعديل الغلاف بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

2. تم تعديل إقرارات مدير الصندوق بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

3.تم تعديل قائمة المصطلحات لتتضمن المصطلحات التالية: “قرار صندوق عادي” و “قرار صندوق خاص” بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

4. تم تعديل أتعاب المدير الإداري بما يتوافق مع اتفاقية المدير الإداري.

5. تم تعديل بند حقوق التصويت ونقل جزء منه إلى فقرة أخرى.

تحديث وصف الأصول العقارية في جدوى ريت الحرمين

6. تم تحديث وصف الأصول العقارية المبدئية بما يتوافق مع المحفظة الحالية للصندوق.

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7. تم تعديل ملخص استراتيجيات الصندوق بغرض توسيع نطاق استثمار الصندوق وتحقيق عوائد أفضل للمستثمرين.

8. تم تحديث مخاطر الاستثمار في الصندوق تماشيًا مع التغييرات المقترحة.

9. تم تعديل فقرة مؤهلات الأعضاء في بند مجلس إدارة الصندوق بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

10. تم تعديل فقرة التضاربات الجوهرية في بند مدير صندوق جدوى ريت الحرمين تماشيًا مع التغييرات المقترحة.

القوائم المالية وتضارب المصالح

11. تم تعديل بند القوائم المالية بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

12. تم تعديل بند تضارب المصالح تماشيًا مع التغييرات وبما يتوافق مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

13. تم تعديل بند رفع التقارير لمالكي الوحدات بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

14. تم تعديل بند معلومات أخرى وإضافة فقرة اجتماعات مالكي الوحدات بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وقالت الشركة إنه يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الرابط التالي (هنا) كما يمكن أيضًا الاطلاع على تفاصيل التغييرات المهمة خلال الرابط التالي (هنا).

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