الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الباحة

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من حالة الطقس في الباحة التي تشهد اليوم سحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

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حالة الطقس في الباحة

ويشمل التنبيه من حالة الطقس في الباحة والذي يستمر – بمشيئة الله تعالى – إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها .

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة – لا سمح الله -.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة توقعت العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، ورياح سطحية نشطة على مناطق (الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران، مكة المكرمة، جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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