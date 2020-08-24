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2020-08-24 ارتفاع سعر خام القياس العالمي متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم وسط تفاؤلات تجاه تقدم أبحاث علاج لفيروس كرونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية. وسجل “برنت” زيادة عند الساعة 0942 بمقدار 0.77 %، أو ما يعادل 34 سنتاً، ليصل إلى 44.69 دولاراً. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة بنسبة 0.76 %، ما يعادل 32 سنتاً، ليصل إلى 42.66 دولاراً أمريكياً. شارك الخبر







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