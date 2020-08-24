اللجين تحقق صافي أرباح 182.98 ألف ريال بالربع الثاني

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة اللجين القابضة، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة صافي ربح بلغ 182.98 ألف ريال، مقابل 71 ألف ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، إن سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقابل صافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب تحقيق الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) صافي ربح خلال الربع الحالي مقابل صافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق (تمتلك شركة اللجين القابضة نسبة 57,4% في أسهم شركة ناتبت).

ويعود ارتفاع صافي الربح لشركة ناتبت إلى انتظام عمليات التشغيل والإنتاج خلال الربع الثاني 2020م بعد اكتمال أعمال إعادة بناء مصنع شركة ناتبت والذي توقف عن العمل منذ حادث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018 وحتى شهر مارس 2020.

وعزت الشركة أيضا ارتفاع صافي الربح لشركة ناتبت إلى استلام شركة ناتبت الجزء المتبقي من التسوية النهائية للتأمين بمبلغ 330 مليون ريال، وتم تسجيلها ضمن أرباح أخرى خلال الربع الثاني 2020.

وأظهرت بيانات الشركة، تحقيق صافي ربح خلال النصف الأول قدره 136.62 ألف ريال، مقابل 149.72 ألف ريال خسائر خلال الفترة المناظرة.

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