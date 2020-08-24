جبسكو تسجل أرباحاً فصلية بقيمة 5 ملايين ريال

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الجبس الأهلية “جبسكو”، تسجيل صافي ربح فصلي بعد الزكاة والضريبة بلغ 5.18 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 1.89 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة ربحا فصليا بلغ 22 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 5 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

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وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” أن سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 122.34% بسبب زيادة طلبات العملاء وارتفاع أسعار البيع، وانخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 1.93% بسبب انخفاض بعض عناصر التكلفة.

وأضافت الشركة أن أرباح الشركة لم تتأثر خلال الربع الأول 2020 ميلادي من نتائج الإجراءات المتخذة لجائحة كورونا (covid-19) ولكن خلال الربع الثاني تأثرت النتائج بتوقف الإنتاج حيث تخللتها فترة منع التجول.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحولها إلى الربحية خلال الربع الأول من عام 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، إنها حققت أرباحاً بلغت 17.71 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 3.51 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة ذلك إلى ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 210.98% زيادة المبيعات، وانخفاض المصروفات الإدارية والتسويقية بنسبة 7.01%.

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