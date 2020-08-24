هيئة تنظيم الكهرباء توضح حالات حظر فصل الخدمة عن المستفيد لعدم السداد

يتعرض المستفيد أو المشترك في خدمة الطاقة الكهربائية لفصل الخدمة عنه في حال لم يسدد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء في المواعيد المحددة، ولكن هناك حالات يُحظر فيها فصل الخدمة عن المستفيد لعدم السداد، وتوفير الخدمة بموثوقية عالية، وبصفة مستمرة، كما بينتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في بيان صادر عنها بهذا الخصوص.

هيئة تنظيم الكهرباء

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حالات حظر فصل الخدمة عن المستفيد لعدم السداد

ووفقًا لهيئة تنظيم الكهرباء تشمل الحالات المحظور فيها وبصورة مستمرة فصل الخدمة عن المستفيد لعدم سداد فاتورة الكهرباء ما يلي:

خلال شهر رمضان المباركز

أوقات اختبارات التعليم العام.

بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً.

خارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة.

في حالة وجود شخص تستدعي حالته الصحية “بناءً على التقارير الطبية” عدم انقطاع الخدمة.

في حالة وجود شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة .

حالات فصل خدمة الكهرباء عن المستفيد

أما الحالات التي يتم فيها فصل الخدمة عن المستفيد فقد حددتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وهي:

تأخر المستفيد في تسديد المستحقات المترتبة على استهلاكه للكهرباء، وذلك بعد انقضاء مدة الإنذار المعتمدة من قبل الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

في حالة حصول المستفيد على الكهرباء، أو زوّد بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة.

إذا عبث المستفيد بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.

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