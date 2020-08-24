السعودية | بالصور.. مناظر خلابة في هذا الشاطئ الفيروزي غرب السعودية

شكرا لقرائتكم بالصور.. مناظر خلابة في هذا الشاطئ الفيروزي غرب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتزين شواطئ أملج الرملية البيضاء بـ 104 جزر تتناثر كاللؤلؤ وسط البحر الأحمر.

وتشتهر هذه المنطقة بموقعها الجغرافي المميز وبطبيعتها البحرية الرائعة، ما جعلها وجهة للاستجمام في السعودية، بعيداً عن صخب المدن.

ووثّق المصور محمد الشريف المناظر الخلابة لشاطئ البحر الفيروزي، وهو أبرز الشواطئ في محافظة أملج (شمال غرب السعودية).

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وقال الشريف، في حديث مع "العربية.نت": "أعجبتُ بالشواطئ الفيروزية والرمال البيضاء والجُزر البكر التي تنبض بالحياة، بعيداً عن تقنيات الحياة العصرية. محافظة أملج متربعة على ساحل البحر الأحمر بين مدينة الوجه شمالاً ومدينة ينبع جنوباً".

وأضاف أن شواطئ أملج "تُعتبر اليوم إحدى أهم الوجهات السياحية في السعودية والمنطقة نظراً لما تتمتع به من مقومات سياحية طبيعية في كل فصول السنة".

وأكد أن جزر أملج تتميز بتنوع بيئي فريد من نوعه، بعضها عبارة عن محميات بحرية طبيعية غنية بالأحياء البحرية، وبعضها الآخر استقرت فيه أعداد كبيرة من الطيور.