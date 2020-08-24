، بريطانيا تضغط على "عباس" و"نتنياهو" لاستئناف مفاوضات حل الدولتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "راب" اعتبر أن تعليق ضم أراضي الضفة خطوة نحو السلام

يجتمع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع؛ للضغط عليهما من أجل استئناف الحوار بين الحكومتين من أجل حل الدولتين.

واعتبر "راب" في بيان اليوم (الاثنين)، أن "تعليق إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة خطوةٌ أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط".

ورأى أنه من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ وفقًا لـ"رويترز".