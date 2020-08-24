محمد بن مسعود - الدمام - بحضور 15 معارضاً وتحت رعاية الأمم المتحدة.. وتستمر لمدة ٥ أيام بدأت اليوم في جنيف جولة ثالثة من محادثات صياغة الدستور السوري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتستمر لمدة ٥ أيام. ويشارك في محادثات اللجنة المصغرة التي تضم ١٥ شخصية ممثلة للمعارضة "هيئة المفاوضات" و١٥ ممثلاً للنظام و١٥ من المجتمع المدني "الثلث الأوسط". وبدأت المحادثات باجتماع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون، برؤساء الوفود الثلاثة. وكان "بيدرسون" قد حث جميع الأطراف عشية الاجتماع، على الانخراط في المفاوضات بجدي، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجولة يعتمد على إحراز تقدم في سلسلة من القضايا الشائكة، كوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين. بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-24 بدأت اليوم في جنيف جولة ثالثة من محادثات صياغة الدستور السوري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتستمر لمدة ٥ أيام. ويشارك في محادثات اللجنة المصغرة التي تضم ١٥ شخصية ممثلة للمعارضة "هيئة المفاوضات" و١٥ ممثلاً للنظام و١٥ من المجتمع المدني "الثلث الأوسط". وبدأت المحادثات باجتماع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون، برؤساء الوفود الثلاثة. Advertisements وكان "بيدرسون" قد حث جميع الأطراف عشية الاجتماع، على الانخراط في المفاوضات بجدي، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجولة يعتمد على إحراز تقدم في سلسلة من القضايا الشائكة، كوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين. 24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 01:12 PM بحضور 15 معارضاً وتحت رعاية الأمم المتحدة.. وتستمر لمدة ٥ أيام بحضور 15 معارضاً وتحت رعاية الأمم المتحدة.. وتستمر لمدة ٥ أيام بدأت اليوم في جنيف جولة ثالثة من محادثات صياغة الدستور السوري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتستمر لمدة ٥ أيام. ويشارك في محادثات اللجنة المصغرة التي تضم ١٥ شخصية ممثلة للمعارضة "هيئة المفاوضات" و١٥ ممثلاً للنظام و١٥ من المجتمع المدني "الثلث الأوسط". وبدأت المحادثات باجتماع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون، برؤساء الوفود الثلاثة. وكان "بيدرسون" قد حث جميع الأطراف عشية الاجتماع، على الانخراط في المفاوضات بجدي، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجولة يعتمد على إحراز تقدم في سلسلة من القضايا الشائكة، كوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين. ، بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.