بالفيديو.. إغلاق محلات غير مرخصة لخياطة الملابس في طريف

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الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): نفذت بلدية محافظة طريف، ممثلة في إدارة صحة البيئة، جولات رقابية لضبط المخالفين لنظام العمل. نفذت بلدية محافظة طريف، ممثلة في إدارة صحة البيئة، جولات رقابية لضبط المخالفين لنظام العمل. وأسفرت الجولات، التى تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية، عن ضبط موقع تديره عمالة وافدة تمارس أنشطة بدون تراخيص. كما قامت البلدية بإغلاق 5 مواقع لمحلات خياطة الملابس، مشيرة إلى أنه تم تطبيق لائحة المخالفات والعقوبات بحقهم.

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