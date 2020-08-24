شكرا لمتابعة خبر عن عملية ناجحة لإزالة تسوس بعظمة الأذن لمريض بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إجراء عملية جراحية نوعية لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من التهابات مزمنة في الأذن الوسطى أدت الى فقدانه لحاسة السمع بشكل كامل.

وجاء ذلك مع وجود تسوس في عظمة الأذن وفتحة في قاع الجمجمة تسببت بوجود خراج واحتقان في أنسجة الدماغ، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة تم من خلالها عمل فتحة في الجمجمة لإزالة الخراج، عن طريق الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب.

وبعد استقرار الحالة مؤقتاً، واصل الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة متابعة الحالة لإجراء العملية الأكثر تعقيداً كون المريض يعاني من انتشار في التسوس وانكشاف في عصب الوجه وتأكل في أغلب العظيمات السمعية وقاع الجمجمة وتأكل صغير في عظمة الأذن الداخلية.

واستمرت العملية 6 ساعات متواصلة حيث تم إزالة التسوس بشكل كامل مع ترميم قاع الجمجمة وإغلاق الأذن برقعة من أنسجة دهنية من البطن، وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أي مضاعفات.