شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كيفية التعلم «عن بعد» في مناطق لا تتمتع باتصال إنترنت جيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت مدير عام التعليم الإلكتروني في وزارة التعليم، الدكتورة عهود الفارس، اليوم الاثنين، أن وزارة التعليم حرصت على توفير عدد من الخيارات لمتابعة المناهج والعملية التعليمية عن بُعد.

وكشفت عهود الفارس، خلال مداخلة هاتفية لها مع قناة الإخبارية، كيفية التعلم عن بُعد في المناطق التي لا تتمتع باتصال إنترنت جيد، لافتة إلى أن الوزارة وفرت عددا من الوسائل لمتابعة الدراسة، على رأسها البث التليفزيوني لمجموعة قنوات "عين" الفضائية، والتي يصل عددها إلى 20 قناة.

وأكدت أن ذلك يمثل خيارًا جيدًا للمناطق التي لا تتمتع باتصال جيد للإنترنت؛ مشيرة إلى أن ولي الأمر يمكنه زيارة المدرسة مرة واحدة في الأسبوع، وذلك حال عدم تمكنه من التعامل مع المنصات الإلكترونية.