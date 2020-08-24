شكرا لمتابعة خبر عن متوسطة أبي إمامة الباهلي بتيماء تسلم الكتب الدراسية لطلابها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):

سلمت متوسطة أبي إمامة الباهلي بتيماء، الكتب الدراسية لطلابها ، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442 هـ ، وسط إجراءات صحية ووقائية للحفاظ على سلامة الجميع، إذ وفرت المدرسة نقاط فرز لقياس درجة الحرارة الطلاب وأولياء الأمور مجهزة بكمامات إضافية وتعقيم جاء ذلك بإشراف من قائد المدرسة سعود عطالله النهار ، وبحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة فواز الفقير.

فيما حرصت المدرسة خلال تسليم الكتب على توزيع أرقام نور وتحديث البيانات ، وكذلك تم تخصيص قنوات للتواصل مع أولياء الأمور عبر تطبيق "الواتساب" وذلك بتخصيص رقم للتواصل خلال الدوام الرسمي، وخارجه.

يذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، أعتمد تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية في أكثر من 1300 مدرسة، في مراحل التعليم العام، لخدمة نحو 220 ألف طالب وطالبة يأتي ذلك بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات في الإدارة، وبمتابعة قادة وقائدات المدارس، والكادر الإداري والتعليمي، من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.

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