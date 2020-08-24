«الصحة» تكشف العلاقة بين جفاف الحلق والإصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة أنه لا يمكن الاعتماد على أن جفاف الحلق له علاقة بالإصابة بفيروس كورنا، مشيرة إلى أن هناك عدة أسباب له.

وذكر حساب «الصحة 937»، التابع للوزارة، عبر تويتر، ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه لا يمكن الاعتماد على عرض جفاف الحلق لتشخيص عدوى فيروس كورونا؛ حيث إنه قد يحدث لعدة أسباب أخرى.

وأضافت الوزارة أن جفاف الحلق قد يحدث نتيجة للأسباب التالية:

ـ التهابات البلعوم بشكل عام.

ـ جفاف الهواء أو الجفاف.

ـ الارتجاع المريئي أو الحساسية.

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ـ فتح الفم أثناء النوم.

ـ التدخين.

ووجه أحد المواطنين سؤالًا حول مدى الارتباط بين جفاف الحلق وأعراض الإصابة بفيروس كورونا.

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