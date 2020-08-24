مُحذرًا أولياء الأمور.. الأمن السيبراني يوضح طرق اختلاس الأرصدة البنكية باسم «التعليم عن بُعد»

عبر 4 خطوات..
حذّر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أولياء الأمور والطلبة من عمليات اختلاس تتم عن طريق استغلال «التعليم عن بُعد».
ونشر المركز –عبر تويتر- إنفوجرافًا، بيّن من خلاله عمليات الاختلاس تتم عن طريق أربع خطوات، هي:
ـ يتصل المهاجم بالأم هاتفيًا منتحلًا شخصية مسؤول عن نظام التعلم عن بُعد
ـ يطلب من الأم معلومات البطاقة البنكيّة بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام.
ـ يتم إرسال رسالة نصيّة برقم تحقق لجهاز الأم.
ـ يطلب المهاجم الرسالة، وبعد حصوله عليها يتم الخصم بشكل مباشر من الحساب البنكي.
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