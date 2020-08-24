مُحذرًا أولياء الأمور.. الأمن السيبراني يوضح طرق اختلاس الأرصدة البنكية باسم «التعليم عن بُعد»

حذّر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أولياء الأمور والطلبة من عمليات اختلاس تتم عن طريق استغلال «التعليم عن بُعد».

ونشر المركز –عبر تويتر- إنفوجرافًا، بيّن من خلاله عمليات الاختلاس تتم عن طريق أربع خطوات، هي:

ـ يتصل المهاجم بالأم هاتفيًا منتحلًا شخصية مسؤول عن نظام التعلم عن بُعد

ـ يطلب من الأم معلومات البطاقة البنكيّة بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام.

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ـ يتم إرسال رسالة نصيّة برقم تحقق لجهاز الأم.

ـ يطلب المهاجم الرسالة، وبعد حصوله عليها يتم الخصم بشكل مباشر من الحساب البنكي.

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