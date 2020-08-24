الجهني: موجات حارة متتالية الفترة المقبلة.. ولا علاقة لدخول «سهيل» بتحسن الجو

توقع الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية (تسميات)، الدكتور زياد الجهني، أجواء حارة مع دخول «سهيل».

وقال الجهني، عبر حسابه على تويتر: «موجات حارة متتالية خلال الفترة المقبلة تتصاعد معها الامطار على جنوب وغرب المملكة»، مشيرًا إلى أن معظم ما يُقال عن سهيل حاليًّا «غير مضبوط».

وكانت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي توقعت انخفاض درجات الحرارة مع دخول «سهيل».

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ونفي الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تكون هناك علاقة بين ظهور سهيل للعيان، وبدء اعتدال الجو، لافتًا إلى أنه لا وجود لأي علاقة بينهما وأن ظهور سهيل أو غيره من الطوالع ليس له علاقة بالتغيرات الجوية؛ حيث إن دخولها لا يقدم ولا يؤخر، لكن يوافق دخوله تغير مصدر الرياح ونوعيتها.

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