بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم اشتراط العربون عند الشراء وعدم رده

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم اشتراط العربون عند الشراء وعدم رده في حال العدول عن الصفقة.

وأشار الخثلان إلى أن العربون لا بأس به، لافتًا إلى أنه عندما سئل الإمام أحمد عنه قال: «أي شيء أقول هذا عمر فعله»؛ حيث أمر عمر بن الخطاب والي مكة المكرمة بشراء دار لاستخدامها كسجن، وأن يدفع عربونًا، ويدل هذا على صحة العربون. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «الجواب الكافي» عبر شبكة «المجد».

وأضاف الخثلان، أنه إذا لم يتم البيع يذهب العربون على المشترى ويكون من نصيب البائع، وهذه هي فائدة العربون.

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