تخصصا بسرقة أجهزة المحاسبة.. ضبط مواطنين تورطا في ارتكاب 6 جرائم

في العقد الثالث من العمر..
قامت شرطة مكة المكرمة بضبط مواطنين في العقد الثالث من العمر؛ وذلك لتورطهما في ارتكاب سلسلة من جرائم السرقة.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة، تمكنت من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر.
وأوضح الغامدي أن الشخصين تم ضبطهما؛ لتورطهما في ارتكاب (6) جرائم سرقة لأجهزة المحاسبة في عدد من المطاعم والمحلات، لافتًا إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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