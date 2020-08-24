تعرف على شروط التمويل.. بنك التنمية الاجتماعية يرفع الحد الأعلى لراتب المستفيد على هذه المنتجات

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، قبل ساعات، تحديثًا للقروض الاجتماعية، تضمنت رفع الحد الأعلى لراتب المقترض من 10 آلاف ريال إلى 12500 ريال.

وأطلق بنك التنمية الاجتماعية، في وقت سابق، منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، بمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفًا تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة، وذلك برفع فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.

المنتجات التي يشملها رفع الحد الأدنى

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أن الأشخاص المشمولين بأحكام هذه اللائحة، هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري (12,500) ريال، لافتًا إلى أن التحديثات التي أجراها شملت منتجات تمويل الاجتماعي التالية:

- تمويل الزواج المخصص للمساعدة في تخفيف أعباء الزواج.

- تمويل الأسرة المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية احتياجاتها الضرورية.

- تمويل الترميم المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أن التحديثات تشمل كذلك نطاق سريان اللائحة ومقدار مبلغ التمويل والأقساط، موضحًا أن الحد الأعلى لقيمة التمويل هو (60,000) ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد.

الشروط العامة للحصول على المنتج

وكشف بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن الشروط العامة اللازمة والوجب توافرها في المتقدمين للحصول على المنتج التمويلي، موضحًا أن هذه الشروط تتمثل في :

- ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

- ألا يزيد الدخل الشهري على 12,500 ريال.

- يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفًا أو متزوجًا والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة (بالنسبة لتمويل الأسرة).

- يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلًا فأكثر دون اعتبار للعمر (بالنسبة لتمويل الأسرة).

- أن يكون الزواج للمرة الأولى ويُستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها (في تمويل الزواج).

- أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك (في تمويل الزواج).

- تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية (في تمويل الزواج).

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- تاريخ احتساب مدة عقد النكاح هو التاريخ الهجري (في تمويل الزواج).

- يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب (في تمويل الزواج).

وبالنسبة لتمويل الترميم فبالإضافة إلى شروط السن والدخل الشهري يشترط بنك التنمية الاجتماعي أن تتوافر في المقترض طالب المنتج التمويلي ما يلي :

- أن يكون الحد الأدنى لعمر المنزل هو (5) سنوات.

- أن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل، أما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.

وفي حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثماني سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق.

- ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه على (1000م) ألف متر.

- أن تكون قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين (18.000) ثمانية عشر ألف ريال.

- أن يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية (30.000) ثلاثين ألف ريال.

- أن يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة (60.000) ستين ألف ريال.

- أن تكون القرابة من الدرجة الأولى هم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوان والأخوات والزوجات.

وألمح بنك التنمية الاجتماعية إلى إمكانية جمع كل من منتج تمويل الزواج ومنتج تمويل الترميم كلٌ على حدة مع منتج نفاذ للعميل نفسه.

أحكام خاصة لمن فوق 55 عامًا

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه توجد أحكام تخص المستفيدين الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة؛ حيث يتم تخيّيره بين تخفيض قيمة التمويل وفقًا للمدة المتبقية للوصول إلى 60 سنة، وفق المعادلة التالية: (القسط الشهري المستحق حسب الملائة المالية مضروبًا في عدد الأشهر المتبقية للوصول إلى 60 سنة على ألا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى للإقراض أو يتم إقراضه 60 ألف ريال حسب أهليته بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره.

وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال، وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال، شريطة إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة.

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