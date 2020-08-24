برنامج لمعالجة الحُفر وإصلاح التشققات الأرضية الناتجة عن هطول الأمطار في العزيزية

بعد صيانة الأرصفة «الأنترلوك»..

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أعمال صيانة أرصفة «الإنترلوك» داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية بنطاق البلدية؛ لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنَّ البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للطرق والإنارة، وضعت برنامجاً تهدف من خلاله إلى معالجة الحُفر كافة وإصلاح التشققات الأرضية الناتجة عن هطول الأمطار وإعادة الشكل الجمالي للشوارع في جميع الأحياء السكنية التابعة للبلدية، مشيراً إلى استمرار الجهود وجدولة أعمال الصيانة لرفع مستوى أداء كفاءة الطُرق في الأحياء والشوارع، وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المنطقة.

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