السفير الصيني بالرياض: تم استخدام لقاح كورونا بشكل طارئ لبعض الفئات

كشف السفير الصيني بالمملكة، تشن وي تشينج، عن أنه تم بالفعل استخدام لقاح ضد فيروس كورونا، بشكل طارئ لبعض الفئات بالصين.

وقال السفير الصيني، عبر حسابه على تويتر، إنه تم إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (Sinopharm) دوليًّا، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم تطعيم أكثر من (20000) شخص، ما يشير إلى أن سلامته جيدة جدًا، والفعالية تحت المراقبة.

وأضاف، أن شركة (Sinovac) بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية دوليًّا، بينما ستبدأ تلك المرحلة قريبًا شركة (Cansino).

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وأوضح السفير الصيني أن الصين بدأت الاستخدام الطارئ للقاح كورونا يوم 22 يوليو الماضي، والهدف من ذلك هو إقامة حاجز للتحصين في فئات خاصة مثل عاملي الطب والوقاية من الأوبئة، ومفتشي الحدود، والمسؤولين والعاملين في الخدمات العامة الأساسية.

وألمح إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة من منظمة الصحة العالمية، دخلت 7 لقاحات في العالم المرحلة الثالثة من الاختبار السريري، من بينها 4 لقاحات صينية، هي: لقاح واحد من شركة (Cansino)، ولقاح واحد من شركة (Sinovac)، ولقاحان من شركة (Sinopharm).

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