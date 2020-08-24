السعودية اليوم / البرلمان المصري يوافق على اتفاقيتين للتعاون الدولي بقيمة 53 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا



القاهرة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أن مجلس النواب المصري وافق على اتفاقيتين لوزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والصندوق العربي للإنماء، بقيمة 53 مليون دولار، لدعم جهود مصر في مكافحة فيروس

وقالت وزيرة التعاون الدولي في بيان اليوم، إن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتجاوز الأزمة ومساندة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية بمفردها.

// انتهى //

13:30ت م

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القاهرة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أن مجلس النواب المصري وافق على اتفاقيتين لوزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والصندوق العربي للإنماء، بقيمة 53 مليون دولار، لدعم جهود مصر في مكافحة فيروس كورونا ، ومساندة مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد – 19.وقالت وزيرة التعاون الدولي في بيان اليوم، إن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتجاوز الأزمة ومساندة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية بمفردها.// انتهى //13:30ت م0075

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