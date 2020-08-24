السعودية اليوم / تعليم محايل عسير يدرب المعلمين والمعلمات على منصة "مدرستي"



محايل 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

بدأت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير اليوم، تنفيذ خطة التدريب على مهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني " منصّة مدرستي" لشاغلي الوظائف التعليمية من معلمين وقادة مدارس، من خلال "المدربين المركزيين" في إدارة التعليم بالمحافظة، بهدف إكسابهم مهارات استخدام المنصّة، وتعزيز المفاهيم الأساسية في التعليم الإلكتروني المتمركز حول الطلاب وآليات التفعيل المناسبة .

ويأتي البرنامج التربوي الذي يستهدف تدريب أكثر من 8500 معلم ومعلمة وقائد وقائدة ووكلاء ووكيلات بالمدارس، في إطار استعدادات تعليم محايل لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442، لتهيئة وتدريب شاغلي الوظائف التعليمية مهارات التعليم الإلكتروني، والتعرف على الأنظمة والإجراءات التي تتعلق بكيفية التعامل مع هذا النوع من التعليم لتقديمه بأفضل صورة ممكنة للطلاب والطالبات.

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13:29ت م

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