السعودية اليوم / السودان تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

سجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 153 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها بارتفاع الإصابات إلى 12836 منذ انتشار الجائحة ، متضمنة 815 حالة وفاة و6497 حالة تعافي.

// انتهى //

13:28ت م

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الخرطوم 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسسجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعدم تسجيل حالة وفاة إضافة الى تسجيل 5 حالة تعافي.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها بارتفاع الإصابات إلى 12836 منذ انتشار الجائحة ، متضمنة 815 حالة وفاة و6497 حالة تعافي.// انتهى //13:28ت م0073

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