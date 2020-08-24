السعودية اليوم / تعليم جازان يشرع في توزيع المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات



جازان 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بمدارس المنطقة أمس في توزيع المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442ھ .

وحددت المدارس مواعيد صرف الكتب للمراحل الدراسية ، حيث قامت بإرسال رسائل نصية لهواتف أولياء الأمور وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن بأعداد محددة ، من خلال مبادرة (استلم كتبك بشكل آمن) ‬ بهدف التيسير على أولياء أمور الطلاب والطالبات وإيصال الكتب إلى منازلهم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد المدير للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أهمية بذل الجهود من قبل الهيئة الإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم في تنظيم حضور الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للمدارس لاستلام المقررات وتعقيم المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ المبادرات التي تسهم في وصول الكتب لجميع الطلاب والطالبات بشكل آمن ، مبيناً أن قيادات التعليم بالإدارة نفذت العديد من الزيارات الميدانية لمكاتب التعليم والمدارس للوقوف على آلية التوزيع وتقديم الدعم لمنسوبي المدارس.

وأكد مواصلة المدارس خلال الأسبوع القادم تسليم المقررات عبر أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس المتمثلة .

// انتهى//

13:21ت م

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