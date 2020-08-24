السعودية اليوم / تعليم القطيف يكمل توزيع المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد



القطيف 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أنهى مكتب التعليم بمحافظة القطيف اليوم خطة توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ في مدارس المحافظة للبنين والبنات.

وشدد مدير المكتب عبد الله بن علي القرني على قائدي وقائدات المدارس بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مختلف المدارس.

// انتهى //

13:13ت م

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