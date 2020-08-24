السعودية اليوم/ تعليم الرياض يعلن فوز 57 مدرسة للبنات بجائزة البيئة المدرسية



الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نتائج مسابقة البيئة المدرسية السنوية في نسختها الرابعة للعام 1440 / 1441هــ التي نظمتها إدارة الإشراف التربوي للبنات على مستوى مدارس منطقة الرياض تحت شعار " معًا نحو بيئة آمنة ومحفزة ".

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض للبنات فتح العرفج أن المسابقة تأتي بهدف الارتقاء بجودة البيئة المدرسية وتحسينها بما يتناسب مع الاحتياجات العصرية وذلك لتأثيرها الإيجابي على مستوى تعليم الطالبات وتطوير قدراتهن لخدمة المجتمع.

وأعلنت العرفج نتائج المسابقة بفوز 57 مدرسة بالجائزة؛ وذلك حصولها على درجة 100% وفق معايير الجائزة، مشيرة أنه يمكن الاستعلام عن المدارس الفائزة عبر الرابط التالي: https://docdro.id/DwIemNL

من جهتها بينت مديرة الإشراف التربوي نجلاء النفيعي أن المسابقة إحدى مبادرات إدارة الإشراف التربوي والمنطلقة من القيم والمبادئ الداعية للنظافة والمحافظة على الصحة، والاهتمام بالبيئة، وجاءت لدعم وتعزيز المدارس في تفعيل المرافق المدرسية والتجهيزات المدرسية بما يدعم عمليتي التعليم والتعلم.

وبينت أن المسابقة تهدف إلى زرع القيم والمبادئ السامية في نفوس الطالبات والموظفات وتحسين وتطوير البيئة المدرسية لتوفير بيئة جاذبة للطالبات والموظفات، وتفعيل المرافق والتجهيزات المدرسية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتجويد مخرجات التعليم، وإيجاد روح المنافسة الهادفة بين المدارس بمنطقة الرياض، وتحفيز قائدات وموظفات وطالبات المدارس المحققة لنسب عالية في المسابقة.

//انتهى//

13:04ت م

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