السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام تقيم لقاءً تعريفياً عن بعد لطلاب السنة التحضيرية الخميس القادم



السيح 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

تقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الخميس القادم ، اللقاء التعريفي لطلاب وطالبات السنة التحضيرية "عن بعد" للعام الجامعي الجديد 1442هـ .

ويشمل البرنامج لقاء الطلاب والطالبات بمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد ، ولقاءات مع عمداء العمادات المساندة ذات العلاقة ، تتناول الأنظمة واللوائح والبرامج والخدمات بالجامعة ، التي تمكن الطلاب والطالبات المستجدين من شق طريقهم بنجاح خلال دراستهم الجامعية.

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13:01ت م

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