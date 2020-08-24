السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تحصل على شهادة الآيزو العالمية في مجال أمن المعلومات



المدينة المنورة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

حصلت أمانة منطقة المدينة المنورة شهادة الآيزو العالمية ( ISO27001:2013 ) لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) من خلال التزامها بتطبيق سياسات وإجراءات أمن المعلومات لضمان حماية وسلامة وسرية بياناتها ومعلوماتها والتأكد من استمرارية الأعمال وزيادة مستوى الوعي الأمني لدى موظفيها بما يتوافق مع الضوابط الأساسية للأمن السيبراني والمعتمدة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وتمثّل الشهادة المعيار الأبرز على المستوى العالمي في مجال نظم إدارة أمن المعلومات، بهدف التأكيد على اعتماد الضوابط الأمنية الأقوى لضمان حماية وصيانة المعلومات, كما تجسد الجهود التي بذلتها أمانة منطقة المدينة المنورة من أجل حماية الأنظمة والمعلومات الخاصة بها, وتوظيف أفضل الوسائل التقنية, وتبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية تكفل توفير بيئة تقنية قادرة على حفظ الخصوصية وأمن المعلومات من أي اختراق أو كوارث أو هجمات إلكترونية .

يذكر أن معيار (ISO 27001: 2013) نظام متكامل لبناء نظام أمن معلومات وقابل للتطوير المستمر، حيث يخضع هذا المعيار للتقييم سنوياً مما يمنح الجهة الحاصلة عليه المزيد من الثقة في إدارة أمن المعلومات وفق منهجية واضحة وموثقة .

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12:59ت م

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