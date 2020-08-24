السعودية اليوم / مدير تعليم عنيزة يتفقد سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ



عنيزة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

تفقّد مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي اليوم ، سير العمل والاستعدادات الجارية لبدء انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ.

واطلع خلال الزيارة على انتظام عملية توزيع المقررات الدراسية على الطلبة وأولياء أمورهم وفق الخطة التي تم اعتمادها، والتأكد من تطبيق جميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية للوقاية من

وأكد مدير تعليم عنيزة خلال لقائه مع عدد من أولياء الأمور أهمية دور الأسرة مع المدرسة في نجاح العملية التعليمية .

// انتهى //

12:57ت م

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عنيزة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واستفقّد مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي اليوم ، سير العمل والاستعدادات الجارية لبدء انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ.واطلع خلال الزيارة على انتظام عملية توزيع المقررات الدراسية على الطلبة وأولياء أمورهم وفق الخطة التي تم اعتمادها، والتأكد من تطبيق جميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأكد مدير تعليم عنيزة خلال لقائه مع عدد من أولياء الأمور أهمية دور الأسرة مع المدرسة في نجاح العملية التعليمية .// انتهى //12:57ت م0064

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