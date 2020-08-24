السعودية اليوم / تسجيل 572 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا



طرابلس 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 572 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 11.009 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 199 حالة وفاة .

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12:46ت م

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طرابلس 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 572 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 11 حالة وفاة .وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 11.009 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 199 حالة وفاة .// انتهى //12:46ت م0060

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