سعود الطبية : المشي يقلل من نسبة خطر الإصابة بالسكري‎

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر استشاري الغدد الصماء والسكري بمدينة الملك سعود الطبية د.عبدالرحمن التويجري من ازدياد خطر الإصابة بالسكري -النوع الثاني- لمن هم في مرحلة ما قبل السكري بما قد يصل إلى 50%، وذلك بحسب مستوى السكر التراكمي(A1C)، حيث تحمل هذه المرحلة زيادة في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وأكد د.التويجري بأن الأشخاص الأكثر عرضة لمرض ما قبل السكري والسكري هم ذو الوزن الزائد الذين تزيد كتلة الجسم لديهم عن ٢٥ كغ/ م٢، والمصابون بالسمنة، ومن لديهم قريب من الدرجة الأولى مصاب بالسكري، ومن هم أكبر من 45 سنة، كذلك النساء اللاتي شخصن بسكر الحمل واللاتي يعانين من تكيس المبايض،إضافة إلى الذين لا يمارسون الرياضة.

وأوضح د.التويجري بأن هناك عدداً من الإجراءات الوقائية التي تساعد على خفض خطر الإصابة بالسكري وكذلك التحكم بضغط الدم والكوليسترول وتحسين عملية الأيض والاستقلاب، وتشمل ممارسة الرياضة متوسطة الجهد، كالمشي بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا، على ألا تكون بمعدل أقل من 3 أيام في الأسبوع، أيضًا خفض ما لا يقل عن 500 سعرة حرارية من احتياج الجسم اليومي مع الحرص على أن تكون الوجبات متوازنة وصحية، كذلك إنقاص 7% من وزن الجسم يقلل من خطر الإصابة بالسكري بما يقارب الـ 60%.

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