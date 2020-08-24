الأمن السيبراني لـ الطلاب وأولياء الأمور: احذروا الاختلاس باسم التعليم عن بعد

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، من الوقوع ضحية التلاعب والاختلاس باسم التعليم عن بعد.

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وأوضح المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الاختلاس يتم عبر 4 خطوات، حيث يتصل المهاجم بالأم هاتفياً منتحلا صفة مسؤول عن نظام التعليم عن بعد، ثم يطلب من الأم معلومات البطاقة البنكية بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام.

وأضاف أن الخطوة الثالثة تتمثل في إرسال رسالة نصية برقم تحقق لجهاز الأم، ثم يطلب المهاجم الرسالة، وبعد حصوله عليها يتم الخصم بشكل مباشر من الحساب البنكي.

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