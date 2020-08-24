السعودية | في السعودية.. كورنيش لاستيطان وعبور الطيور المهاجرة

شكرا لقرائتكم في السعودية.. كورنيش لاستيطان وعبور الطيور المهاجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - الاستمتاع بالبحر وانكسار أمواجه مختلف في شواطئ الكورنيش الجنوبي بجدة –غرب السعودية- فالمكان على الخارطة البيئية من أهم المناطق للطيور في الشرق الأوسط ، فعلى امتداد شريطه الساحلي المحاذي للبحر الأحمر تستوطن أنواع من الطيور ونقطة عبور لأخرى مهاجرة .

وتحط رحالها في طريق هجراتها على الكورنيش الذي بات وجهة مفضلة لدى الكثيرين ضمن برامج السياحة البيئية طيور النحام الكبيرة ذات الرقاب والسيقان الطويلتين إضافة إلى طيور النوارس والخرشنة والخواضة المهاجرة من مناطق القطب الشمالي ومن أوروبا، وأنواع من الطيور المائية مثل البلاشين .

وفي تقرير وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن رونق من الجمال تضفيه البيئة البحرية فمن المألوف مشاهدة طيور أبو المغازل بلونها الأبيض والأسود وأرجلها الطويلة الدقيقة، وطيور الحنكور، فيما يتحين المهتمون لرؤية نوعين من طيور النورس ذات العين البيضاء والأسحم التي لا تتكاثر إلا في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضفى التنوع الإحيائي سمة جاذبة لشواطئ الكورنيش الجنوبي بجدة لذلك استأثرت باهتمام زوار عروس البحر الأحمر للاستجمام وممارسة هواية صيد الأسماك، فضلاً عن متابعة أنواع الطيور التي تتوزع على الجزر البحرية الصخرية والرملية وعلى المسطحات الطينية بالشواطئ بحسب طول مناقيرها وأرجلها، وحسب عمق المنطقة الطينية، فالطيور ذات المناقير الصَّغيرة تكون قريبة من الشاطئ، فيما تكثر الطيور ذات الأرجل والمناقير الطويلة في المناطق العميقة.