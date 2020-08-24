، "البرهان": هناك مَن يحاول اختطاف ثورة السودانيين وتفريق صفوف الجيش ،

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رأى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، الإثنين، إن هناك محاولات تهدف إلى التفريق بين صفوف الجيش، مؤكداً أن هذه المحاولات "ستفشل ولن يكتب لها النجاح إطلاقاً".
وأضاف البرهان؛ في خطاب جماهيري في أم درمان، أن "تفكيك القوات المسلحة يضر بوحدة السودان"، مشدداً على ضرورة التصدي لكل "المتربصين" بالشعب السوداني وجيشه.
وقال البرهان، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "هناك مَن يريد أن يسرق ثورة الشباب، ولن نسمح لأحد بأن يسرق جهد الشباب والثورة. الثورة صنعها كل الناس في السودان. لن نسمح باختطاف الثورة".
وأكد أن هدف الجيش ومجلس السيادة الانتقالي "تحقيق مطالب الثورة"، مشدداً على المضي قدماً من أجل تحقيق العدالة والحرية للشعب السوداني، مجدداً التأكيد على تحقيق السلام في كل مناطق السودان، مطالباً الفرقاء السياسيين والأحزاب بـ"فتح صفحة جديدة ومد أيديهم للسلام من أجل النهوض بالسودان".السودان
"البرهان": هناك مَن يحاول اختطاف ثورة السودانيين وتفريق صفوف الجيشصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-24
رأى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، الإثنين، إن هناك محاولات تهدف إلى التفريق بين صفوف الجيش، مؤكداً أن هذه المحاولات "ستفشل ولن يكتب لها النجاح إطلاقاً".
وأضاف البرهان؛ في خطاب جماهيري في أم درمان، أن "تفكيك القوات المسلحة يضر بوحدة السودان"، مشدداً على ضرورة التصدي لكل "المتربصين" بالشعب السوداني وجيشه.
وقال البرهان، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "هناك مَن يريد أن يسرق ثورة الشباب، ولن نسمح لأحد بأن يسرق جهد الشباب والثورة. الثورة صنعها كل الناس في السودان. لن نسمح باختطاف الثورة".
وأكد أن هدف الجيش ومجلس السيادة الانتقالي "تحقيق مطالب الثورة"، مشدداً على المضي قدماً من أجل تحقيق العدالة والحرية للشعب السوداني، مجدداً التأكيد على تحقيق السلام في كل مناطق السودان، مطالباً الفرقاء السياسيين والأحزاب بـ"فتح صفحة جديدة ومد أيديهم للسلام من أجل النهوض بالسودان".
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
11:15 AM
قال: لن نسمح لأحد بأن يسرق جهد الشباب.. كل المحاولات ستفشل
رأى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، الإثنين، إن هناك محاولات تهدف إلى التفريق بين صفوف الجيش، مؤكداً أن هذه المحاولات "ستفشل ولن يكتب لها النجاح إطلاقاً".
وأضاف البرهان؛ في خطاب جماهيري في أم درمان، أن "تفكيك القوات المسلحة يضر بوحدة السودان"، مشدداً على ضرورة التصدي لكل "المتربصين" بالشعب السوداني وجيشه.
وقال البرهان، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "هناك مَن يريد أن يسرق ثورة الشباب، ولن نسمح لأحد بأن يسرق جهد الشباب والثورة. الثورة صنعها كل الناس في السودان. لن نسمح باختطاف الثورة".
وأكد أن هدف الجيش ومجلس السيادة الانتقالي "تحقيق مطالب الثورة"، مشدداً على المضي قدماً من أجل تحقيق العدالة والحرية للشعب السوداني، مجدداً التأكيد على تحقيق السلام في كل مناطق السودان، مطالباً الفرقاء السياسيين والأحزاب بـ"فتح صفحة جديدة ومد أيديهم للسلام من أجل النهوض بالسودان".
، "البرهان": هناك مَن يحاول اختطاف ثورة السودانيين وتفريق صفوف الجيش ،
المصدر : الخليج 365
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