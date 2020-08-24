“الآن” الاستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور noor رسميًا .. التعليم تعلن رابط مباشر لمعرفة حركة النقل 1442هـ 

الاستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور، تزداد البحث عنه مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2020، وتزامنًا مع الإعلان الرسمي عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي اعتباراً من اليوم الاثنين، وحتى ٢٥ من شهر ذي الحجة، عبر نظام نور، حسبما أعلنت وزارة التعليم السعودية في بيان لها أمس، كما أشارت الوزارة إلى أن الاعتراض على حركة النقل الداخلي عبر نظام نور noor، يبدأ مع الإعلان الرسمي وحتى ٢٩ ذي الحجة.

الاستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور

ومن المقرر أن تعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين في الأول من شهر محرم المقبل، بعد إعلانها رسميًا والانتهاء من الاعتراضات، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة في العمل بدءًا من 4 من شهر المحرم. هذا وينتظر الكثير من المعلمين والمعلمات السعوديات تحديد مصيرهم من حركة النقل الداخلي عبر نظام نور noor، والأماكن الجديد التي يتم تسكينهم فيها، حسب الحركة التي تعلنها الوزارة اليوم.

نظام نور حركة النقل الداخلي

ويتم الإعلان عن حركة النقل الداخلي، عبر موقع نظام نور، والذي يقدم خدمات عدة من بينها:

متابعة أداء الطلاب وتسهيل عملية البحث عبر خطوات بسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب يمكن من خلاله متابعة حسابه وكل ما يتعلق به، هذا بالنسبة للطلاب أما لأولياء الأمور فإن نظام نور يتيح لهم الدخول عبر الموقع لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن كما يتيح لهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام بالإضافة إلى إعلان حركة النقل الداخلي عبر نظام نور noor للمعلمين والمعلمات.

رابط نظام نور

ومع حركة النقل الداخلي عبر نظام نور noor يُمكن نظام نور الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب سواء الاختبارات الشهرية أو الثانوية وكذلك التقارير التي تكتبها المدرسون لتقييم الطلاب ومستواهم، كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد سواء في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. ويمكن للطلاب السعوديين الاطلاع ومعرفة كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة أو جداول الاختبارات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني.

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