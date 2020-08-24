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شكرا لقرائتكم مايكروسوفت تعلن انتهاء الدعم لـ Office2010 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مايكروسوفت تعلن انتهاء الدعم لـ Office2010
متابعات الخليج 365 - متابعة
بعد أيام من إعلانها إيقاف الدعم عن متصفح إنترنت إكسبلورر، أعلنت شركة مايكروسوفت انتهاء الدعم لتطبيقات Office 2010.
وأكدت الشركة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها لن توفّر الدعم التقني أو إصلاحات الأخطاء أو إصلاحات الأمان للثغرات الأمنية لتطبيقات Office 2010 بعد أكتوبر 2020.
وأضافت شركة مايكروسوفت أن التطبيقات الخاصة بـ Office 2010 لن تستقبل أي تحديثات بعد الآن.
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