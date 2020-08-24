- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المسند يتوقع تشكل السحب بعدة مناطق مع بداية موسم سهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المسند يتوقع تشكل السحب بعدة مناطق مع بداية موسم سهيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، تشكل السحب في عدة مناطق، مع بداية موسم سهيل اليوم الاثنين.
وتوقع الدكتور المسند بأن يشهد اليوم تشكلاً للسحب فوق مرتفعات السروات في عسير جازان، وقد تشهد مناطق منها أمطاراً متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات الباحة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، ورياح سطحية نشطة على مناطق (الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران، مكة المكرمة،جازان).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر المسند يتوقع تشكل السحب بعدة مناطق مع بداية موسم سهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.