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كراني يتوقع كتلة هوائية ساخنة تؤثر على بعض المناطق
حتى شهر ستمبر المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن تشهد أجواء السعودية انقلاباً حرارياً متأخراً، يتمثل في كتلة ساخنة حتى بداية شهر سبتمبر المقبل ببعض المناطق.
وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن هذه الأجواء ستشهدها الأجزاء الوسطى والشرقية والغربية من المملكة بالإضافة لمنطقة الربع الخالي، حيث ستكون تحت تأثير كتلة هوائية ساخنة، كدلالة لتأخر الاعتدال الحراري.
وأشار إلى أن الأجزاء الشمالية وخاصة الشمالية الغربية والمصايف، يتوقع أن يتمتعا باعتدال حراري يميل للبرودة الليلية، خاصة على المصايف.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة )، ورياح سطحية نشطة على مناطق ( الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران، مكة المكرمة،جازان).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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