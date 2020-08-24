- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ولي عهد الكويت: لن نسمح لقلة ضالة بجر البلاد إلى الانقسام والفوضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ولي عهد الكويت: لن نسمح لقلة ضالة بجر البلاد إلى الانقسام والفوضى
أكد أن الأمر يحظى باهتمامه شخصياً ومتابعته لجميع إجراءاته
متابعات الخليج 365 - متابعة
وجه ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد كلمة إلى المواطنين، أكد فيها أنه لن يسمح لقلة ضالة بجر البلاد إلى الانقسام والفوضى باسم الحرية الزائفة.
وقال ولي عهد الكويت في كلمته: “نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته، ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية”.
وتناولت كلمة ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد ما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن، مضيفاً “بأن الأمر يحظى باهتمامه شخصياً ومتابعته لجميع إجراءاته وإخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه بعد أن تم مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه”
وشدد على ألا يفلت أي مسيء من العقاب، مؤكدا الاعتزاز بمؤسسات الكويت الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين والتي لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنيئة.
وتابع ولي عهد الكويت: “الأمر الذي يستوجب من الجميع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة والتي لن يستفيد منها إلا أعداء الوطن، ومن يسعى لتحقيق مصالح وغايات خاصة على حساب أمن الوطن”.
وأفاد نواف الأحمد: “لقد حذر أمير البلاد مراراً من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وما تشكله من معاول هدم وتخريب لبنيان مجتمعنا وقيمه الفاضلة وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن، وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم وإطلاق الاتهامات دون دليل”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد الكويت: لن نسمح لقلة ضالة بجر البلاد إلى الانقسام والفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.