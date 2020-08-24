ولي عهد الكويت: لن نسمح لقلة ضالة بجر البلاد إلى الانقسام والفوضى

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

وجه ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد كلمة إلى المواطنين، أكد فيها أنه لن يسمح لقلة ضالة بجر البلاد إلى الانقسام والفوضى باسم الحرية الزائفة.

وقال ولي عهد الكويت في كلمته: “نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته، ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية”.

Advertisements

وتناولت كلمة ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد ما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن، مضيفاً “بأن الأمر يحظى باهتمامه شخصياً ومتابعته لجميع إجراءاته وإخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه بعد أن تم مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه”

وشدد على ألا يفلت أي مسيء من العقاب، مؤكدا الاعتزاز بمؤسسات الكويت الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين والتي لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنيئة.

وتابع ولي عهد الكويت: “الأمر الذي يستوجب من الجميع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة والتي لن يستفيد منها إلا أعداء الوطن، ومن يسعى لتحقيق مصالح وغايات خاصة على حساب أمن الوطن”.

وأفاد نواف الأحمد: “لقد حذر أمير البلاد مراراً من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وما تشكله من معاول هدم وتخريب لبنيان مجتمعنا وقيمه الفاضلة وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن، وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم وإطلاق الاتهامات دون دليل”.

شارك الخبر







