خدمات منصة مدرستي للتعليم عن بعد

منصة مدرستي المنصة التي تم اطلاقها من جانب وزارة التعليم السعودية والتي تحاول من خلالها الوزارة التخلص من تبعات جائحة كورونا والتي تساعد في تركيز العملية التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد.

حيث أن المنصة هي محاولة لتوصيل المعرفة للطلاب وتدعم أولياء الامور والأسر فهي المكان المناسب للتعليم.

حيث تعد منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي عن طريق محاكاة اليوم الدراسي للطلاب والطالبات بداية من عملية تسجيل الدخول على المنصة التي تبدأ بالنشيد الوطني ثم التدريبات الصباحية والتعرف على جدول اليوم للدراسة ثم الدخول مع المعلم في التعلمية الدراسية.

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خدمات منصة مدرستي

منصة مدرستي توفر للطلبة والطالبات التفاعل مع المعلم والدخول في نقاشات والاطلاع على الانجازات والتقارير والتعرف على الدرجات ومتطلبات المقرر الدراسي وأعمال السنة والاختبارات إلى جانب ساعات الدراسة اليومية كما أن المنصة توفر للطلبة والطالبات التواصل مع المعلم للتعرف على جميع المستجدات والمهام المطلوبة والتفاعل بالصورة الصحيحة إلى جانب التعرف على بدائل العملية التعليمية المتاحة والمحاور الرئيسية والمحتوى التعليمي والتقييم والاختبارات والأنشطة التعليمية.

وتم تقسيم العملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية على منصة مدرستي للطلاب والطالبات علي فترتين الفترة الصباحية والفترة المسائية حيث أن الفتره الصباحيه للطلاب والطالبات للمرحلتين الثانويه والمتوسطه اما المرحله الثانيه التي تبدا من الساعه الثالثه عصرا فتكون للمرحله الابتدائيه.

و يبدا اليوم الدراسي على المنصه بالشكل الذي يحاكي يحاكي الواقع هيثم البدء بالنشيد الوطني والتمارين ثم التعرف على الجدول اليوم للدراسه ثم الانتقال الى الحصص الدراسيه وذلك عن طريق النقر على رابط الدرس المباشر للاستماع لشرح المعلمين والتفاعل والنقاش اثناء عمليه الشرح والتعرف على التكليفات المقدمه من جانب المعلم حتى الانتهاء من اليوم الدراسي في المواعيد المحددة