ما هي شروط القرض الحسن: واهم مميزاته

القرض الحسن: هو قرض يتم الحصول عليه من طرف صندوق التنمية العقاري بدون اي فوائد بنكية، وهذا النوع من القروض الغير ربحية، يقدم بغرض توفير وحدات سكنية لطبقة معينة من الشعب السعودي، بطرق ميسرة للتقديم علي القرض.

شروط القرض الحسن

الشرط الأول وهو من اهم الشروط ان يكون سن المتقدم بطلب القرض، لا يتعدي سن الخمسين

يجب على المتقدم بطلب القرض أن يكون لديه وظيفة حكومية، او لديه مهنة حرة

يجب على المتقدم، ان يكون مسجل سابقا في صندوق التنميه العقاري

ان يكون راتب الشخص المقدم بالطلب 14 الف ريال سعودي

يسعي دائما الصندوق العقاري إلى اتاحة مبادرة تمويل شخصي يستفيد به بعض فئات الشعب السعودي، ليتماشي مع رؤية السعودية 2030

طريقة التقديم على القرض الحسن

ضع تاريخ ميلاد المستفيد من القرض ضع الراتب الشهري للمستفيد ادخل قيمة القرض المطلوب

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مميزات القرض الحسن من مبادرة سكني

يزيد نسبة التمليك الاسكاني تسهيل طرق الدفع على المستفيد من القرض يقدم القرض لكلا من القطاعين الحكومي والعسكري

تقدم خدمة القرض الحسن عن طريق 7 مصارف

الاهلي

العربي

الرياض

البلاد

شركات تمويلية مثل شركة

دويتشه الخليج

أملاك العالمية

دار التمليك

يحصل المستفيدون على مبلغ وقدره 500 ألف ريال سعودي، كما أشار برنامج سكني ان هذه المنحة مقدمة، لوضع المزيد من الحلول للتمليك السكني