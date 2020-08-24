جامعة الأميرة نورة تطلق هويتها البحثية التي تعبر عن الحياة

شهدت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن التي تقع في مدينه الرياض داخل المملكة العربية السعودية إطلاق الهوية البحثية التي حاولت فيها التعبير عن الحياة والصحة وتدعيم الابتكار والقدرات البحثية والمنهج الشامل وذلك تماشيا مع توجهات وزارة التعليم على مستوى الجامعات التي أكدت علي ضرورة إطلاق الجامعات للهوية البحثية الوطنية للتعرف على الكفاءة وحتى يتم مسايرة رؤية المملكة 2030 التي تعمل على الوصول إلى الريادة في جميع المجالات خاصة البحث العلمي.

الهوية البحثية لجامعة الأميرة

أكدت الدكتورة أريج بنت عبد الكريم الخلف وكيل الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا أن الهوية البحثية للجامعة تنبع من أولويات الاستراتيجية والخطة التي تنبثق من رؤية المملكة 2030 حيث ان هذه الهوية هي نتاج وعنوان للريادة في التقنية والصحة وتحقيق الحياه الجيدة.

وفي نفس ذات السياق أكدت الدكتورة خلود بنت سعد المقرن عميدة عماده البحث العلمي أن الهوية البحثية للجامعة جاءت بشكل متوافق مع الاستراتيجية والخطة حيث أن هذا كان نتاج بحث علمي ودراسة عميقة للوضع البحثي السابق للجامعة والوضع البحث الراهن والعمل على استشراف المستقبل للوصول إلى الريادة في المجالات البحثية

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جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن هي من أوائل الجامعات داخل المملكة العربية السعودية التي تختص بالفتيات وهي الجامعة التي تم افتتاحها في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وفي بداية انشاء الجامعة كان يطلق عليها جامعة الرياض للبنات ولكن بعد ذلك تم تغيير الاسم إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات.

تستوعب جامعة الأميرة نورة حوالي 60 ألف طالبة وهو ما يشكل ما يزيد عن 60% من الطالبات خريجات الثانوية وأول مديرة لجامعة الأميرة هي الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن.