وزاره الموارد البشرية توضح الشروط المطلوبة للاستفادة من معاش الضمان…

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الأشخاص الذين تمكنوا من الاستفادة من معاش الضمان الإجتماعي والتي تنطبق عليهم المعايير والشروط حيث أن معاش الضمان الإجتماعي يتم صرفه الى الاشخاص المستفيدين والذين يبلغون من العمر 18 عام وما زالوا في مراحل التعليم.
كما يتم صرف معاش الضمان الإجتماعي إلى الشباب الذين يبلغون من العمر ٢٦ عام وما فوق ولم يحصلوا على وظيفة إلى الآن إلى جانب صرف المعاش الى البنات التي لم تتزوج.
تحديث بيانات معاش الضمان الاجتماعي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على المواطنين الراغبين في الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي على أهمية التحديث للبيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي وذلك من خلال موقع وزارة التنمية والموارد البشرية وذلك من خلال الدخول على بوابة الوزارة ثم تعديل البيانات إذا كان هناك حاجة لذلك ثم إرسال الطلب وسوف يتم مراجعة الطلب والتأكد من أنه مستوفي الشروط.
شروط الحصول على معاش الضمان الإجتماعي
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد حددت الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من معاش الضمان الإجتماعي والذي تبلغ قيمته 9400 ريال سعودي حيث أن أهم هذه الشروط تتمثل في:
- يجب على الشخص الذي يحاول الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي أن يمتلك الجنسية السعودية كما استثنت الوزارة المرأة الأجنبية التي تكون متزوجة من شخص سعودي.
- معاش الضمان الاجتماعي يتم صرفه إلى الفتيات الغير متزوجات والذين تخطى عمرهم ال 35 عام.
- كما أن معاش الضمان الاجتماعي يتم صرفه إلى اليتامى والأرامل.
- من أهم شروط الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي أن الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على المعاش يجب أن يكون مقيمين داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.