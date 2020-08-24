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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، كذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 11:57 AM
قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل الطرق السريعة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، كذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث ،
المصدر : الخليج 365
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